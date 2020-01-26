Новости спорта:Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета.

Легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Как сообщает tmz.com, 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами.

Отмечается, что Коби часто использовал свой вертолет Sikorsky S-76 для перелетов по Калифорнии. Также сообщается, что жена Коби — Ванесса — не была на борту вертолета.

У Брайанта осталась жена и трое детей. В июне у Коби родилась четвертая дочь — Капри.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Лучшие моменты в карьере легенды:

Атакующий защитник, отыграв в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион отыграл в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.