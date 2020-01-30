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Неудачный выезд: Киев-Баскет разгромно проиграл в Кубке Европы FIBA (Фото)

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Неудачный выезд: Киев-Баскет разгромно проиграл в Кубке Европы FIBA (Фото)
10:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Киевляне разгромно уступили представителям Венгрии в матче Кубка Европы ФИБА.

Киев-Баскет разгромно проиграл венгерскому Керменду в матче пятого тура второго раунда Кубка Европы ФИБА (74:96).

Вице-чемпион Украины сумел выиграть лишь заключительную четверть, уступив в трех первых периодах.

Самым результативным в составе киевлян стал центровой Владислав Коренюк, набравший 21 очко.

Киев-Баскет досрочно оформил выход в четвертьфинал Кубка Европы после победы над Зволле (89:76) неделю назад.

В последнем туре второго раунда турнира команда Айнарса Багатскиса дома сыграет с латвийским Вентспилсом.

Кубок Европы. Второй раунд. Пятый тур

Керменд — Киев-Баскет 96:74 (33:13, 27:19, 23:20, 13:22)

Киев-Баскет: Коренюк (21 + 9 подборов), Павлов (12 + 8 подборов), Кондраков (11)

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Баскетбол, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, Кубок ФИБА.
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