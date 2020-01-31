Каменское присоединилось к проекту "Тренировка со звездой"

Новости спорта:Баскетболисты СК "Прометей" провели открытую тренировку с представителями СМИ и болельщиками.

Всеукраинская акция "Тренировка со звездой" состоялась 29 января на площадке спорткомплекса "Прометей". Организаторами мероприятия выступили спортивный клуб "Прометей" совместно с Федерацией баскетбола Украины и титульным спонсором мужской Суперлиги ТМ Parimatch.

Участие в проекте приняли игроки "Прометея" Деон Эдвин, Джейлон Миллер, Александр Антипов и Александр Месяц. Они охотно общались с журналистами и болельщиками, а также совместно сыграли товарищескую игру между импровизированными "сборными" журналистов и фанатов. Разминку для участников матча провел тренер СК "Прометей" Сергей Алферов. А вот баскетболисты клуба поровну "разбавили составы обеих команд". На площадке шла настоящая борьба. В результате поединка победу одержали представители СМИ с разницей 18 очков. Лучшими игроками матча стали Илья Сидельников (СМИ) и Вадим Розбицкий (болельщики).

Представитель ТМ «Parimatch» Вадим Мисюра: «Главное в таких проектах - коммуникация представителей СМИ, болельщиков и игроков команд между собой. Это способствует не только популяризации и развитию спорта, но и дает возможность узнать, как живут команды и их спортсмены, какие есть проблемы, а также объединить усилия для их решения».

Кирилл Большаков, спортивный директор СК "Прометей" выступая перед участниками проекта отметил, что СК "Прометей" всегда рад видеть тех, кто любит баскетбол. «Наши игроки часто приезжают на городские и областные соревнования. Сегодня мы с вами встречаемся не в качестве наших болельщиков, а непосредственных участников баскетбольного действа. Мы хотим, чтобы вы занимались баскетболом, и чтобы в конце концов из вас со временем выросли хорошие баскетболисты».

Сейчас "Прометей" находится на второй строчке турнирной таблицы, с разницей лишь в одно очко уступает БК "Днепр". Следующую игру Суперлиги Париматч "красно-белые" проведут 5 февраля дома против БК "Одесса".