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В "Гулливере" помпезно презентовали Матч звезд Суперлиги (Фото, Видео)

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В "Гулливере" помпезно презентовали Матч звезд Суперлиги (Фото, Видео)
23:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В столичном ТРЦ Гулливер состоялась презентация Матча звезд-2020.

В столичном ТРЦ Гулливер состоялась презентация Матча звезд-2020.

Болельщики увидели нескольких действующих лиц грядущего праздника и экипировка, в котором они будут выступать.

В частности, в мероприятии приняли участие Кирилл Фесенко из Днепра, Максим Пустозвонов и Богдан Близнюк с Киев-Баскета, Квентин Петерсон из Николаева, Сеад Хаджифейзович с Черкасских Мавп, Брюс Месси и Рамэл Браун из Одессы.

Также в презентации приняли участие тренеры команд Звезд Украины и Звезд Легиона - Денис Журавлев из Днепра и Карлис Муйжниекс с Прометея соответственно.

Дух захватывает: как в Киеве готовятся к матчу Звезд:

Зрителей развлекали талисманы команд Суперлиги Пари-Матч и группа Patsyki z Franeka, который также будет выступать в самом Матче звезд.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, Матч звезд Суперлиги.
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