Матч всех звезд: легионеры обыграли Звезд Украины (Видео)

Новости спорта:В столичном дворце спорта состоялся Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

В течение более четырех часов 6000 болельщиков на трибунах и десятки тысяч у телеэкранов могли наблюдать за главным баскетбольным событием зимы.

На этот раз в классическом противостоянии звезд легиона против лучших украинских игроков победу одержали легионеры со счетом 119:126.

Команла легиона под руководством наставника Прометея Карлиекса Мужниекса в течение всей игры выиграла только одну четверть - первую, но этого оказалось достаточно для того, чтобы в итоге победить, ведь две другие десятиминутки завершились с равным и к тому же одинаковым счетом - 29:29, а в третьей минимально победили украинские игроки.

MVP Матча звезд-2020 стал игрок из Днепра - Генри Дугат, который за 20 минут на паркете чуть не собрал себе в актив трипл-дабл: 14 баллов, 8 подборов и 9 передач.