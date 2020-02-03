Михайлюк может покинуть Детройт

Новости спорта:Святослав Михайлюк заинтересовал другие клубы ассоциации.

"Детройт Пистонс" получают запросы на обмен Святослава Михайлюка, сообщает журналист ESPN Зак Лоу.

"Команды НБА присылают запросы в "Пистонс" по выходящему на рынок свободных агентов Кристиану Вуду и Святославу Михайлюку. Учитывая истекающий контракт Вуда, "Пистонс" могут заключить сделку. Я буду удивлен, если они отдадут Михайлюка за будущие активы. "

Детройт" беден на молодые таланты среди игроков периметра. Михайлюк реализует 43% трехочковых в этом сезоне при большом количестве попыток, что стало приятным сюрпризом. У "Детройта" есть опция команды в низкооплачиваемом контракте Михайлюка на следующий сезон. "Пистонс" должны удержать его", - пишет Лоу.

Михайлюк в этом сезоне набирает в среднем 8,9 очка, делает 1,7 подбора и 1,7 передачи при точности из-за дуги 42,5%.