Атланта подписала двух конкурентов для Леня

Новости спорта:В НБА состоялся запутанный четырехсторонний обмен.

«Хьюстон», «Атланта», «Миннесота» и «Денвер» провели четырехсторонний обмен вокруг форварда Роберта Ковингтона и центрового Клинта Капелы. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриен Войнаровски.

В результате этого обмена:

«Атланта» получила Нене, который может сыграть на позиции 4 и 5 номера, а также Капелу, бывшего стартовым центровым «Рокетс» три сезона. Они оба составят конкуренцию пока еще травмированному украинцу Алексею Леню.

«Хьюстон» пополнил состав Ковингтоном, а также Джорданом Беллом, не игравшем в «Миннесоте».

«Миннесота» получила двух молодых талантов «Денвера» защитника Малика Бизли и форварда Хуана Эрнангомеза, свингмэна «Атланты» Эвана Тернера и Джарреда Вандербильта из «Денвера». Помимо этого «Тимбервулвз» достался пик первого раунда драфта 2020 года (от «Бруклина»).

И, наконец, «Денвер» заполучил Шабазза Напьера и форвардов Кейту Бейтс-Диопа и Ноа Вонле из «Миннесоты», а также травмированного Джеральда Грина из «Хьюстона». В придачу к этому, «Наггетс» достался драфт-пик первого раунда «Хьюстона».