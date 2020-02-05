Михайлюк пропустит матч с Финиксом в NBA

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк пропустит предстоящий матч регулярного сезона НБА против Финикс Санз из-за травмы бедра, передает ESPN.
Украинец получил повреждение на прошлой неделе, из-за чего уже пропустил игру с Мемфис Гризлис в понедельник.
Сроки восстановления Святослава пока не называются.
В нынешнем сезоне Михайлюк провел 46 матчей, набирая 8,9 очка в среднем за игру.
Детройт занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Поршни сыграют с Финиксом в ночь с 5 на 6 февраля.