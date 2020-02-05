Михайлюк пропустит матч с Финиксом в NBA

Новости спорта:Святослав Михайлюк пропустит предстоящий матч регулярного сезона НБА против Финикс Санз

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк пропустит предстоящий матч регулярного сезона НБА против Финикс Санз из-за травмы бедра, передает ESPN.

Украинец получил повреждение на прошлой неделе, из-за чего уже пропустил игру с Мемфис Гризлис в понедельник.

Сроки восстановления Святослава пока не называются.

В нынешнем сезоне Михайлюк провел 46 матчей, набирая 8,9 очка в среднем за игру.

Детройт занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Поршни сыграют с Финиксом в ночь с 5 на 6 февраля.