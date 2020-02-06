Химик легко обыграл Запорожье в Суперлиге

Новости спорта:Южненский Химик в рамках Суперлиги разгромил БК Запорожье на выезде.

Южненский Химик в рамках Суперлиги разгромил БК Запорожье на выезде со счетом 85:64.

Команда из Одесской области ударно провела старт поединка, выиграв первую четверть с преимуществом в 12 очков, после чего запорожцы не смогли хотя бы сравнять счет по ходу игры.

Вторая четверть была завершена вничью, а в третьей БК Запорожье выиграло с отрывом в 4 очка, но вот решающий отрезок игры вновь остался за Химиком — 28:15.

Химик обошел в турнирной таблице Киев-Баскет и вышел на третье место турнирной таблицы, но у киевлян две игры в запасе. Запорожье находится на седьмом месте.

БК Запорожье — Химик 64:85 (17:29, 18:18, 14:10, 15:28)

Запорожье: Рендольф (20), Мироненко (16), Шевченко (8), Кожемякин (7), Прессли (4)

Химик: Салливан (27), Уильямс (19), Марченко (9), Войналович (9), Югба (9).