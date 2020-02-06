Украинец Лень сменил клуб в NBA

Новости спорта:Украинский центровой Алексей Лень стал игроком баскетбольного клуба Сакраменто.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лень в рамках обмена стал игроком Сакраменто Кингз, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

С украинцем в Сакраменто перебрался форвард Хокс Джабари Паркер, а в обратном направлении последовал центровой Диуэйн Дедмон и два драфт-пика второго раунда.

Лень проводил в Атланте свой второй сезон после того, как провел пять сезонов в составе Финикс Санз. В текущей кампании он принял участие в 40 матчах, в среднем за игру набирая 8,7 очка и совершая 5,8 подбора.

О потенциальном обмене Лэня заговорили после того, как Хокс вчера выменяли у Хьюстон Рокетс известного центрового Клинта Капелу.

Кингз на сегодняшний день занимают 13-е место в таблице Западной конференции.