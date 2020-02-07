Скачать
Пятница, 07.02.2020
Далакян - Перес: результаты взвешивания (Видео)
Далакян - Перес: результаты взвешивания (Видео)
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Усик и Чисора договорились о бое
Усик и Чисора договорились о бое
Дерюгина высказалась касательно участия украинских гимнасток на соревнованиях в РФ
Дерюгина высказалась касательно участия украинских гимнасток на соревнованиях в РФ

Скандал в украинском баскетболе: операторы во время матча оскорбляли спортсменок

Скандал в украинском баскетболе: операторы во время матча оскорбляли спортсменок
14:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: БК Киев-Баскет

Новости спорта:Скандальным стал матч женской Суперлиги между "Киев-Баскет" и "ИнтерХим-СДЮСШОР".

Скандальный инцидент произошел 5 февраля во время трансляции матча женской Суперлиги между командами БК "Киев-Баскет" и БК "ИнтерХим-СДЮСШОР".

Операторы матча в прямом эфире отпускали оскорбления в адрес баскетболисток "Киев-Баскет" на сексистской почве. На такое поведение операторов матча обратили внимание пользователи в соцсетях.

Федерация баскетбола Украины удалила запись матча, а клуб "Киев-Баскет" выступил с официальным заявление по поводу скандала, в котором принес свои извинения и сообщил об увольнении операторов.

Когда состоится прощание с Коби Брайантом

Видео инцидента

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, Женская Суперлига, Киев-Баскет - ИнтерХим-СДЮСШОР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
02 Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться
03 Динамо - Стремсгодсет: видео голов
04 Динамо разгромило Стремсгодсет, Де Пена забил со своей половины поля (Видео)
05 Лидер Ман Сити получил тяжелую травму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь