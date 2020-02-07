Скандал в украинском баскетболе: операторы во время матча оскорбляли спортсменок

Новости спорта:Скандальным стал матч женской Суперлиги между "Киев-Баскет" и "ИнтерХим-СДЮСШОР".

Скандальный инцидент произошел 5 февраля во время трансляции матча женской Суперлиги между командами БК "Киев-Баскет" и БК "ИнтерХим-СДЮСШОР".

Операторы матча в прямом эфире отпускали оскорбления в адрес баскетболисток "Киев-Баскет" на сексистской почве. На такое поведение операторов матча обратили внимание пользователи в соцсетях.

Федерация баскетбола Украины удалила запись матча, а клуб "Киев-Баскет" выступил с официальным заявление по поводу скандала, в котором принес свои извинения и сообщил об увольнении операторов.

Видео инцидента