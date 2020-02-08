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Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд

Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
14:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пилоту вертолёта Брайанта не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков.

В результате осмотра обломков вертолёта, на котором разбился легендарный баскетболист Коби Брайант, не было выявлено никаких признаков отказа двигателя, сообщает ESPN. Предполагается, что пилот потерял контроль над ситуацией из-за попадания в облака.

По заявлению комиссии, проводящей расследование катастрофы, пилот был близок к тому, чтобы покинуть зону облаков. Пилот поднял воздушное судно на высоту 701 метр, оказавшись всего в 30 метрах от верхушек облаков.

Однако пилот прекратил подъём и начал скоростной спуск, повернув в левую сторону, в результате чего врезался в склон на скорости более 290 км/ч.

Предположительно, учитывая данные, пилоту не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков.

26 января произошло крушение вертолёта, в котором находились легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек. Все они погибли. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Вертолет.
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