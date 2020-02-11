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Украинский баскетболист подписал контракт с литовским клубом

Украинский баскетболист подписал контракт с литовским клубом
13:07 Сегодня Телеграф Евробаскет Фото: Сайт Таураге

Новости спорта:Валерий Анисимов нашел новый клуб в Литве.

Опытный украинский центровой Валерий Анисимов, недавно отчисленный из литовского "Курши", нашел себе новое место работы.

Им стал клуб "Таураге", выступающий в  лиге NKL (вторая по силе в Литве). Клуб занимает последнее место, поэтому решил усилиться украинским игроком. 

За время пребывания в "Таураге" украинец успел сыграть уже 4 матча, в которых в среднем набирает 10,8 очков и 8,3 подбора, став за этот период одним из лидеров команды.

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В Суперлиге он выступал за БК "Киев", "Кривбасс" и "Запорожье". Начинал сезон в составе одного из лидеров Высшей лиги БК "Тернополе".  

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Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, ФБУ, Новости спорта, Валерий Анисимов, Таураге.
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