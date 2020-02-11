Украинский баскетболист подписал контракт с литовским клубом

Новости спорта:Валерий Анисимов нашел новый клуб в Литве.

Опытный украинский центровой Валерий Анисимов, недавно отчисленный из литовского "Курши", нашел себе новое место работы.

Им стал клуб "Таураге", выступающий в лиге NKL (вторая по силе в Литве). Клуб занимает последнее место, поэтому решил усилиться украинским игроком.

За время пребывания в "Таураге" украинец успел сыграть уже 4 матча, в которых в среднем набирает 10,8 очков и 8,3 подбора, став за этот период одним из лидеров команды.

В Суперлиге он выступал за БК "Киев", "Кривбасс" и "Запорожье". Начинал сезон в составе одного из лидеров Высшей лиги БК "Тернополе".