Днепр получит шанс возглавить турнирную таблицу

Новости спорта:Предстоящая игровая неделя в Суперлиге Париматч принесет болельщикам новую серию противостояния сильнейших команд чемпионата за лидерство в таблице.

Одна из главных битв за турнирные очки состоится в Киеве, где подопечные Айнарса Багатскиса примут «Прометей». Победа одинаково нужна обеим команда. «Киев-Баскет» необходимо не отставать от тройки лидеров, а «Прометею» - удержаться на первом месте. Напомним, что ранее киевляне вернулись из Каменского уверенно обыграв там новичка Суперлиги Париматч.

Отличная возможность подняться на первое место будет у «Днепра», который отстает от лидера всего на один зачетный пункт. Днепряне проведут на этой неделе сразу два матча, тогда как их соперники лишь по одному. При этом подопечных Дениса Журавлева встретятся (на выезде и дома) с аутсайдерами Суперлиги Париматч «Харьковскими Соколами». В этом сезоне команды уже один раз играли и тогда «Днепр» добыл разгромную победу 95:57. С тех пор харьковчане, конечно, прибавили, но отобрать очки у одного из претендентов на чемпионство все равно будет непросто. Что же касается действующего чемпиона, «Химика», то команда дома примет «Николаев», которому в прошлом году ни разу не проиграла.

Айнарс Багатскис, главный тренер БК «Киев-Баскет»:

- Сейчас в турнирной таблице может быть лишь условный лидер. Команды сыграли разное количество матчей. Да, на бумаге «Прометей» выглядит как лидер. Но, мы знаем, как играть против него. Это опытный соперник, в их составе лучший, пожалуй, центровой чемпионата и лучший украинский разыгрывающий. Нужно думать, как остановить Майерса, ограничить действия маленьких игроков «Прометея», а также запастись терпением на все 40 минут игрового времени.