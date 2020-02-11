Определены лучшие игроки недели в НБА

Новости спорта:Лидеры Бостона и Денвера получили заслуженные награды.

НБА признала центрового Денвер Наггетс Николу Йокича и форварда Бостон Селтикс Джейсона Тэйтума лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата.

Серб в трех выигранных матчах недели оформил дабл-дабл по средним показателям: 27,3 очка и 14,3 подбора.

На Востоке себя проявил Тэйтум, Бостон которого завершил неделю с максимальным показателем в четыре победы. Сам Джейсон набирал в среднем 29,8 очка за игру.

Наггетс — вторая команда Западной конференции, а Бостон на Востоке уступает лидерство только Милуоки Бакс и действующим чемпионам Торонто Рэпторс.