Химик подписал экс-игрока Будивельника

Новости спорта:Чемпион Украины делает все, чтобы отстоять свой титул.

Чемпион Украины южненский “Химик” подписал контракт с американским форвардом Келвином Годфри. Об этом сообщается а официальном сайте южненцев.

Годфри начинал сезон в эстонском "Калеве". В чемпионате Эстонии американец в среднем набирал по 12.8 очка, 7.0 подбора и 1.8 ассиста за игру. В Единой лиге ВТБ приносил команде 5.5 очка, делал 2,3 подбора за матч.

Украинские болельщики знают Келвина по его выступлениям за "Будивельник" в сезоне 2016/2017 - игрок провел за клуб 8 матчей, набирая в среднем 10 очков и делал 6 подборов за игру, но сезон в Украине не доиграл.

За свою карьеру Келвин Годфри поиграл в Малайзии, Уругвае, Бахрейне, Чехии, два сезона провел в чемпионате Турции.

Келвин Годфри с 2012 по 2015 годы выступал в NCAA, последней командой игрока был "Мемфис Тайгерс", после чего начал профессиональную карьеру за пределами США.