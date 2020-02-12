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Химик подписал экс-игрока Будивельника

Химик подписал экс-игрока Будивельника
16:19 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Чемпион Украины делает все, чтобы отстоять свой титул.

Чемпион Украины южненский “Химик” подписал контракт с американским форвардом Келвином Годфри. Об этом сообщается а официальном сайте южненцев.

Годфри начинал сезон в эстонском "Калеве". В чемпионате Эстонии американец в среднем набирал по 12.8 очка, 7.0 подбора и 1.8 ассиста за игру. В Единой лиге ВТБ приносил команде 5.5 очка, делал 2,3 подбора за матч.

Украинские болельщики знают Келвина по его выступлениям за "Будивельник" в сезоне 2016/2017 - игрок провел за клуб 8 матчей, набирая в среднем 10 очков и делал 6 подборов за игру, но сезон в Украине не доиграл.

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За свою карьеру Келвин Годфри поиграл в Малайзии, Уругвае, Бахрейне, Чехии, два сезона провел в чемпионате Турции.

Келвин Годфри с 2012 по 2015 годы выступал в NCAA, последней командой игрока был "Мемфис Тайгерс", после чего начал профессиональную карьеру за пределами США.

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Суперлига, Новости спорта, Новости баскетбола, Будивельник, Химик, Келвин Годфри.
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