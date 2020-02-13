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Четверг, 13.02.2020
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Химик подписал звездного легионера

Химик подписал звездного легионера
08:47 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Химик подписал контракт с 30-летним американским форвардом Келвином Годфри.

Химик подписал контракт с 30-летним американским форвардом Келвином Годфри. Официальный сайт южненцев сообщил о том, что опытный баскетболист займет позицию 4-5 номера.

Годфри в Украине выступал за киевский Будивельник. Также в его карьере есть выступления в составах разных команд Малайзии, Уругвая, Бахрейна, Чехии и Турции.

Последним клубом Келвина был эстонский Калев. В среднем, американец набирал по 12,8 очков и делал 7 подборов в чемпионате Эстонии.

Ранее Химик усилился бывшим плеймейкером Николаева Виталием Зотовым и экс-игроком Черкасских Мавп Крисом Коукли.

Химик одержал 12 побед в 21 матче нынешнего регулярного чемпионата и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. Завтра южненцы дома примут МБК Николаев.

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Келвин Годфри.
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