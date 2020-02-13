Лень пропустил матч NBA: как сыграл Сакраменто (Видео)

Новости спорта:Украинский Алексей Лень не сыграл в матче Сакраменто с Далласом из-за травмы бедра.

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень все еще не может дебютировать за новую команду из-за травмы бедра.

Он пропустил поединок минувшей ночью против Даллас Маверикс, в котором Сакраменто проиграл со счетом 111:130.

Игрок получил повреждение бедра еще выступая за Атланту Хокс в матче с Оклахома-Сити Тандер (111:140), который состоялся 25 января.

В среднем в нынешнем сезоне Лэнь набирает 8,9 очка за матч при показателе в 5,8 подбора.

Сакраменто Кингз находятся на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции НБА. В следующем матче они сыграют 21 февраля против Мемфис Гриззлис.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Даллас Маверикс (33-22) — Сакраменто Кингз (21-33) 130:111 (32:28, 31:24, 33:25, 34:34)

Даллас: Дончич (33 + 12 подборов), Порзингис (27 + 13 подборов), Хардуэй (19), Карри (18)

Сакраменто: Хилд (22), Фокс (16), Бэйзмор (15), Джайлз (11), Бьелица (10)