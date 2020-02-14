Бостон выведет из обращения номер Гарнетта

Новости спорта:Американец становился чемпионом НБА в составе Селтикс.

Бостон Селтикс выведут из обращения пятый номер Кевина Гарнетта.

Об этом франшиза объявила во время домашнего матча Бостона против Лос-Анджелес Клипперс (141:133).

Гарнетт отыграл за Селтикс шесть сезонов, выиграв титул чемпиона НБА по итогам своей первой кампании в Бостоне.

Всего в течение карьеры американец 15 раз принимал участие в Матче всех звезд, его признавали MVP чемпионата (2004) и Лучшим игроком года в защите (2008).

Таким образом, Гарнетт станет 23-м баскетболистом в истории Бостона, чей номер организация вывела из обращения.