Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца

Новости спорта:Команда США с разницей в 20 очков обыграла Команду мира.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк принял участие в Матче восходящих звезд НБА.

Баскетболист национальной сборной Украины сыграл за Сборную мира, провел на площадке 16 минут и набрал за это время 6 очков.

Самым результативным игроком встречи стал канадский форвард Нью-Йорк Никс Ар Джей Барретт с 27 очками.

Сборная США выиграла матч с перевесом в 20 очков.

Матч восходящих звезд — часть Оллстар-уикенда, кульминацией которого станет Матч всех звезд в ночь на понедельник, 17 февраля.

НБА. Матч восходящих звезд

Команда США — Команда мира 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26)

КСША: Паскал (23), Секстон (21), Бриджес (20), Янг (18), Нанн (16), Уильямсон (14), Джексон (12), Морант (10)

КМ: Барретт (27), Кларк (22), Дончич (16), Гилджес-Александер (16), Вагнер (16), Хачимура (14)