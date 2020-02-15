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Манчестер Сити обжалует решение UEFA

Манчестер Сити обжалует решение UEFA
10:22 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:В английском клубе не удивлены решением Европейского футбольного союза.

После того, как UEFA отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках и оштрафовал на 30 миллионов евро, пресс-служба клуба отреагировала незамедлительно. На официальном сайте «горожан» появилось ответное письмо футбольному союзу.

В послании говорится, что администрация клуба расстроена, но не удивлена решением UEFA. «Сити» обвинил союз в предвзятом мнении и игнорировании массы неопровержимых доказательство в пользу клуба.

Еще в декабре 2018 года до начала расследования главный следователь UEFA огласил итоги и санкции против «Манчестер Сити».

Клуб подал официальное обжалование в дисциплинарный орган UEFA и она уже была подтверждена решением CAS.

В конце сообщения пресс-служба «горожан» подытожила, что это дело, возбужденное UEFA, расследуемое UEFA и признанное UEFA. Клуб надеется на скорейшее беспристрастное рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде.

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УЕФА, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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