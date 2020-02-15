Лидер чемпионата Днепр победил Харьковских Соколов

Как и в первом матче, лидер Суперлиги оформил комфортное преимущество по итогам двух четвертей. На большой перерыв команда Дениса Журавлева ушла с перевесом в 23 очка.
В дальнейшем Соколам удалось выиграть две десятиминутки, но, как и в прошлой игре, для спасения этого не хватило.
Снова самым результативным игроком матча с Днепром стал свингмен Соколов Карим Джамар, набравший 23 очка.
В результате победы Днепр снова оторвался на два очка от Прометея. В следующем матче лидер Суперлиги встретится с Химиком.
Соколы занимают последнее место в чемпионате, 28 февраля харьковчане сыграют с Одессой.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Днепр — Харьковские Соколы 91:80 (28:15, 24:14, 19:28, 20:23)
Д: Террелл (19), Закурдаев (15), Корниенко (14), Дугат (11)
ХС: Джамар (23), Грэм (18 + 11 подборов), Бояркин (13 + 11 передач)