Лидер чемпионата Днепр победил Харьковских Соколов

Новости спорта:Днепр одержал победу над Харьковскими Соколами во втором очном матче чемпионата Украины на этой неделе (91:80).

Как и в первом матче, лидер Суперлиги оформил комфортное преимущество по итогам двух четвертей. На большой перерыв команда Дениса Журавлева ушла с перевесом в 23 очка.

В дальнейшем Соколам удалось выиграть две десятиминутки, но, как и в прошлой игре, для спасения этого не хватило.

Снова самым результативным игроком матча с Днепром стал свингмен Соколов Карим Джамар, набравший 23 очка.

В результате победы Днепр снова оторвался на два очка от Прометея. В следующем матче лидер Суперлиги встретится с Химиком.

Соколы занимают последнее место в чемпионате, 28 февраля харьковчане сыграют с Одессой.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Харьковские Соколы 91:80 (28:15, 24:14, 19:28, 20:23)

Д: Террелл (19), Закурдаев (15), Корниенко (14), Дугат (11)

ХС: Джамар (23), Грэм (18 + 11 подборов), Бояркин (13 + 11 передач)