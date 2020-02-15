Скачать
Суббота, 15.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

Лидер чемпионата Днепр победил Харьковских Соколов

Лидер чемпионата Днепр победил Харьковских Соколов
16:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Днепр одержал победу над Харьковскими Соколами во втором очном матче чемпионата Украины на этой неделе (91:80).

Как и в первом матче, лидер Суперлиги оформил комфортное преимущество по итогам двух четвертей. На большой перерыв команда Дениса Журавлева ушла с перевесом в 23 очка.

В дальнейшем Соколам удалось выиграть две десятиминутки, но, как и в прошлой игре, для спасения этого не хватило.

Снова самым результативным игроком матча с Днепром стал свингмен Соколов Карим Джамар, набравший 23 очка.

В результате победы Днепр снова оторвался на два очка от Прометея. В следующем матче лидер Суперлиги встретится с Химиком.

Соколы занимают последнее место в чемпионате, 28 февраля харьковчане сыграют с Одессой.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Харьковские Соколы 91:80 (28:15, 24:14, 19:28, 20:23)

Д: Террелл (19), Закурдаев (15), Корниенко (14), Дугат (11)

ХС: Джамар (23), Грэм (18 + 11 подборов), Бояркин (13 + 11 передач)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, ФБУ, БК Харьковские Соколы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не понимаю Фреда": Сульшер не может объяснить поступок экс-игрока Шахтера
02 Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
03 Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
04 Гарсия брутально нокаутировал Фонсеку в первом раунде
05 Шахтер подписал изгнанника Маркевича-младшего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь