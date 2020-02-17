Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA

Новости спорта:

В Чикаго состоялся Матч всех звезд НБА 2020 года, в котором со счетом 157:155 команда ЛеБрона Джеймса одолела команду Янниса Адетокунбо.

Наиболее результативным игроком поединка стал форвард Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард, выступавший за команду ЛеБрона. Он набрал 30 очков.

Вторым по набранным очкам стал лидер проигравшей команды Яннис (25). ЛеБрон занес к себе в актив 23 очка.

Команда ЛеБрона пошла в отрыв после первой четверти, но затем перехватила инициативу и вышла вперед команда Янниса. Однако, все же благодаря победе в решающем отрезке игры именно команда Джеймса выиграла матч.

Ранее состоялся Матч восходящих звезд НБА, в котором участвовал и украинец Святослав Михайлюк, набравший 6 очков. Команда США обыграла команду Мира.

Матч всех звезд НБА 2020

Команда Янниса — Команда ЛеБрона 155:157 (41:53, 51:30, 41:41, 22:33)

Яннис: Адетокунбо (25 + 11 подборов), Уокер (23), Эмбиид (22 + 10 подборов), Гобер (21 + 11 подборов), Сиакам (15), Лаури (13), Янг (10 + 10 передач)

Леброн: Леонард (30), ЛеБрон (23), Пол (23), Дэвис (20), Симмонс (17), Харден (11)