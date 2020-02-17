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Пустовой прибыл в расположение сборной Украины

Пустовой прибыл в расположение сборной Украины
14:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Артем Пустовой прибыл в расположение баскетбольной сборной Украины и сыграет в отборе на Евробаскет-2021.

Украинский центровой Артем Пустовой прибыл в расположение баскетбольной сборной Украины и сыграет в отборе на Евробаскет-2021 против Австрии и Венгрии, сообщает официальный сайт ФБУ.

Это стало возможным после переговоров Федерации баскетбола Украины с испанской Барселоной, за которую выступает Пустовой. Каталонцы согласились вовремя отпустить игрока в расположение сборной.

К стартовым матчам отбора под руководством Айнарса Багатскиса будут готовиться 16 игроков, а в Австрии к команде присоединится Владимир Герун.

Матч против Австрии состоится в Граце 20 февраля, а 23 февраля пройдет встреча против Венгрии в Запорожье.

В группе отбора Украины на Евробаскет-2021 также выступает сборная Словении.

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Артем Пустовой.
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