Пустовой прибыл в расположение сборной Украины

Новости спорта:Артем Пустовой прибыл в расположение баскетбольной сборной Украины и сыграет в отборе на Евробаскет-2021.

Украинский центровой Артем Пустовой прибыл в расположение баскетбольной сборной Украины и сыграет в отборе на Евробаскет-2021 против Австрии и Венгрии, сообщает официальный сайт ФБУ.

Это стало возможным после переговоров Федерации баскетбола Украины с испанской Барселоной, за которую выступает Пустовой. Каталонцы согласились вовремя отпустить игрока в расположение сборной.

К стартовым матчам отбора под руководством Айнарса Багатскиса будут готовиться 16 игроков, а в Австрии к команде присоединится Владимир Герун.

Матч против Австрии состоится в Граце 20 февраля, а 23 февраля пройдет встреча против Венгрии в Запорожье.

В группе отбора Украины на Евробаскет-2021 также выступает сборная Словении.