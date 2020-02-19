Сборная Украины по баскетболу прибыла в Австрию: состав команды

Мужская национальная сборная Украины прибыла в Австрию, а именно в город Грац, где сыграет стартовый матч квалификации Евробаскета-2021 против местной национальной команды.
На выезд главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис взял 13 баскетболистов, 14-м к команде присоединился бигмен Владимир Герун.
В Австрию не поехали центровой Вячеслав Кравцов - капитан поможет команде в Запорожье в матче против Венгрии, а также форвард «Черкасских Мавп» Александр Беликов и защитник «Днепра» Максим Закурдаев. Поэтому к матчу будут готовиться 14 игроков:
Защитники
Денис Лукашов (Прометей, Украина)
Виталий Зотов (Химик, Украина)
Илья Сидоров (Прометей, Украина)
Кирилл Марченко (Химик, Украина)
Александр Липовый (Промитеас, Греция)
Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина)
Форварды
Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы, Украина)
Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина)
Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Украина)
Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания)
Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина)
Владимир Герун (Уникаха, Испания)
Центровые
Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина)
Артем Пустовой (Барселона, Испания)
В финальную заявку на игру попадут 12 баскетболистов. Матч состоится 20 февраля в 20:30.