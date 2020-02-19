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Сборная Украины по баскетболу прибыла в Австрию: состав команды

Сборная Украины по баскетболу прибыла в Австрию: состав команды
08:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Мужская национальная сборная Украины прибыла в Австрию, где сыграет стартовый матч квалификации Евробаскета-2021.

Мужская национальная сборная Украины прибыла в Австрию, а именно в город Грац, где сыграет стартовый матч квалификации Евробаскета-2021 против местной национальной команды.

На выезд главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис взял 13 баскетболистов, 14-м к команде присоединился бигмен Владимир Герун.

В Австрию не поехали центровой Вячеслав Кравцов - капитан поможет команде в Запорожье в матче против Венгрии, а также форвард «Черкасских Мавп» Александр Беликов и защитник «Днепра» Максим Закурдаев. Поэтому к матчу будут готовиться 14 игроков:

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Защитники

Денис Лукашов (Прометей, Украина)

Виталий Зотов (Химик, Украина)

Илья Сидоров (Прометей, Украина)

Кирилл Марченко (Химик, Украина)

Александр Липовый (Промитеас, Греция)

Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина)

Форварды

Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы, Украина)

Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина)

Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Украина)

Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания)

Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина)

Владимир Герун (Уникаха, Испания)

Центровые

Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина)

Артем Пустовой (Барселона, Испания)

В финальную заявку на игру попадут 12 баскетболистов. Матч состоится 20 февраля в 20:30.

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу.
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