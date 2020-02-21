Лень все еще в лазарете: как сыграло Сакраменто

Новости спорта:Алексей Лень продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной в прошлом месяце.

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной в прошлом месяце.

Украинец все еще не дебютировал в составе новой команды и пропустил сегодняшний матч Королей против Мемфис Гризлис (129:125).

Лэнь стал игроком Сакраменто в начале февраля. Атланта Хокс обменяла украинца и форварда Джабари Паркера на центра Дуэйна Дедмона и два драфт-пика второго раунда.

В нынешнем сезоне НБА показатели 26-летнего Лэня составляют 8,7 очка и 5,8 подбора в среднем за игру.

Сакраменто занимает 13-е место в Западной конференции. 22 февраля Кингз сыграют с Лос-Анджелес Клипперс на выезде.