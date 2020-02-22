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Майами вывел из обращения номер легендарного Уэйда (Видео)

Майами вывел из обращения номер легендарного Уэйда (Видео)
08:55 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:В Калифорнии началось трехдневное чествование бывшей звезды "Хит"

В Майами началось трехдневное чествование бывшей звезды «Хит» Дуэйна Уэйда. В первый день празднования клуб официально вывел из обращения игровой номер Уэйда и поднял баннер с 3-м номером под своды American Airlines Arena.

На мероприятии, которое было названо «The Flashback», присутствуют друзья, родственники, бывшие тренеры и одноклубники Уэйда.

Церемония: 

Уэйд провел большую часть своей 16-летней карьеры за «Майами» и завоевал с ним три чемпионских титула.

Раннее Уэйд рассказал, что всегда пытался быть на уровне с Коби.

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Баскетбол, НБА, Дуэйн Уэйд, Новости баскетбола.
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