Майами вывел из обращения номер легендарного Уэйда (Видео)

Новости спорта:В Калифорнии началось трехдневное чествование бывшей звезды "Хит"

В Майами началось трехдневное чествование бывшей звезды «Хит» Дуэйна Уэйда. В первый день празднования клуб официально вывел из обращения игровой номер Уэйда и поднял баннер с 3-м номером под своды American Airlines Arena.

На мероприятии, которое было названо «The Flashback», присутствуют друзья, родственники, бывшие тренеры и одноклубники Уэйда.

Церемония:

16+ years in the making. Perfect. pic.twitter.com/SG0a4mVsyo — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 22, 2020

Уэйд провел большую часть своей 16-летней карьеры за «Майами» и завоевал с ним три чемпионских титула.

Раннее Уэйд рассказал, что всегда пытался быть на уровне с Коби.