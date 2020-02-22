Майами вывел из обращения номер легендарного Уэйда (Видео)

В Майами началось трехдневное чествование бывшей звезды «Хит» Дуэйна Уэйда. В первый день празднования клуб официально вывел из обращения игровой номер Уэйда и поднял баннер с 3-м номером под своды American Airlines Arena.
На мероприятии, которое было названо «The Flashback», присутствуют друзья, родственники, бывшие тренеры и одноклубники Уэйда.
Церемония:
16+ years in the making. Perfect. pic.twitter.com/SG0a4mVsyo— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 22, 2020
Уэйд провел большую часть своей 16-летней карьеры за «Майами» и завоевал с ним три чемпионских титула.
Раннее Уэйд рассказал, что всегда пытался быть на уровне с Коби.