Михайлюк набрал 5 очков в проигранном матче против Портленда (Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Портленд Трэйл Блэйзерс.

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Портленд Трэйл Блэйзерс (104:107).

Михайлюк вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 15 минут. За это время украинец набрал пять очков, реализовав только один из четырех трехочковых бросков. Также Святослав отдал два ассиста, совершил один подбор и одну потерю.

Всего в нынешнем сезоне Михайлюк провел 48 матчей в НБА. В среднем за игру украинец набирает 8,9 очка при 41,7 процента точности дальних бросков.

Обзор матча:

Детройт идет на 12-м месте в Восточной конференции НБА. Следующий матч Пистонз проведут в ночь с 25 на 26 февраля против Денвер Наггетс.

НБА. Регулярный чемпионат

Портленд Трэйл Блэйзерс (26-32) — Детройт Пистонз (19-40) 107:104 (40:24, 13:27, 27:34, 27:19)

Портленд: Макколлум (41 + 12 передач), Энтони (32), Уайтсайд (16 + 17 подборов)

Детройт: Вуд (26), Найт (15), Роуз (15), Гэллоуэй (13), Браун (8 + 10 подборов), Михайлюк (5 + 1 подбор + 2 передачи + 1 потеря)