Эмбиид обновил личный рекорд результативности в NBA (Видео)

Новости спорта:Джоэл Эмбиид в поединке регулярного чемпионата НБА против Атланты Хокс установил новый личный рекорд результативности.

Тяжелый форвард Филадельфии 76ерс Джоэл Эмбиид в поединке регулярного чемпионата НБА против Атланты Хокс установил новый личный рекорд результативности.

На счету 25-летнего камерунца в матче с Ястребами 49 очков, 14 подборов и 3 передачи. Он реализовал 17 из 24-х бросков с игры, а также 14 из 15-ти штрафных бросков.

Эмбиид был выбран на драфте в 2014 году под общим третьим номером Филадельфией и продолжает выступать в составе 76ерс до сих пор.

Отметим, что Филадельфия выиграла у Атланты со счетом 129:112 и продолжает занимать пятое место в рамках Восточной конференции НБА.