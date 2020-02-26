Скачать
Среда, 26.02.2020
Беседин отстранен от футбола на год
Беседин отстранен от футбола на год
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

Лень провалил матч NBA против Голден Стэйт (Видео)

Лень провалил матч NBA против Голден Стэйт (Видео)
08:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Алексей Лень провел свой второй матч в составе Сакраменто Кингз после перехода из Атланты, отыграв поединок с Голден Стэйт Уорриорс.

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень провел свой второй матч в составе Сакраменто Кингз после перехода из Атланты, отыграв поединок с Голден Стэйт Уорриорс (112:94).

На счету украинца 4 подбора, одна передача и 2 блока, однако набранных очков в свой актив Лэнь не записал. Он провел на паркете чуть больше 15-ти минут.

За время пребывания в игре Лэнь совершил лишь одну попытку броска, которая оказалась неточной.

Отметим, что в своем дебютном матче за Сакраменто в игре с Клипперс и первом после восстановления от травмы бедра украинец набрал 3 очка, а также устроил стычку.

В данный момент Кингз находятся на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции НБА. Следующую игру Сакраменто проведет 28 февраля против Оклахома-Сити Тандер.

НБА. Регулярный чемпионат

Голден Стэйт Уорриорс (12-46) — Сакраменто Кингз (24-33) 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)

Голден Стэйт: Крисс (21 + 10 подборов), Уиггинс (16), Ли (14), Пул (13), Пашалл (12), Боуман (10)

Сакраменто: Фокс (21), Барнс (21), Хилд (19), Богданович (17), Джайлз (13), Джозеф (11), Бэйзмор (11 подборов), Лэнь (4 подбора + 1 передача + 2 блока)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Сакраменто, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
03 Зинченко может сыграть против Реала
04 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
05 Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь