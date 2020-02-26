Лень провалил матч NBA против Голден Стэйт (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень провел свой второй матч в составе Сакраменто Кингз после перехода из Атланты, отыграв поединок с Голден Стэйт Уорриорс.

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень провел свой второй матч в составе Сакраменто Кингз после перехода из Атланты, отыграв поединок с Голден Стэйт Уорриорс (112:94).

На счету украинца 4 подбора, одна передача и 2 блока, однако набранных очков в свой актив Лэнь не записал. Он провел на паркете чуть больше 15-ти минут.

За время пребывания в игре Лэнь совершил лишь одну попытку броска, которая оказалась неточной.

Отметим, что в своем дебютном матче за Сакраменто в игре с Клипперс и первом после восстановления от травмы бедра украинец набрал 3 очка, а также устроил стычку.

В данный момент Кингз находятся на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции НБА. Следующую игру Сакраменто проведет 28 февраля против Оклахома-Сити Тандер.

НБА. Регулярный чемпионат

Голден Стэйт Уорриорс (12-46) — Сакраменто Кингз (24-33) 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)

Голден Стэйт: Крисс (21 + 10 подборов), Уиггинс (16), Ли (14), Пул (13), Пашалл (12), Боуман (10)

Сакраменто: Фокс (21), Барнс (21), Хилд (19), Богданович (17), Джайлз (13), Джозеф (11), Бэйзмор (11 подборов), Лэнь (4 подбора + 1 передача + 2 блока)