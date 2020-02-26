Скачать
Среда, 26.02.2020
Беседин отстранен от футбола на год
Беседин отстранен от футбола на год
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

Названа точная дата возвращения Карри на паркет

Названа точная дата возвращения Карри на паркет
11:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Стеф Карри близок к завершению своего восстановления после перелома руки.

Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорс Стеф Карри близок к завершению своего восстановления после перелома руки, из-за которого он пропустил уже четыре месяца.

31-летний игрок должен вернуться в строй команды к поединку против Вашингтон Уизардз, который состоится в ночь с воскресенья на понедельник.

Напомним, что в конце октября прошлого года Карри сломал руку в матче регулярного чемпионата и перенес операцию.

В четырех стартовых матчах нового сезона Карри набирал по 20,3 очка за игру.

На данный момент Голден Стэйт замыкает турнирную таблицу Западной конференции, добыв лишь 12 побед при 46 поражениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, БК Голден Стэйт, Новости баскетбола, Стеф Карри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
03 Зинченко может сыграть против Реала
04 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
05 Бавария разгромила Челси в Лиге чемпионов (Обзор матча)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь