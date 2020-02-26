Названа точная дата возвращения Карри на паркет

Новости спорта:Стеф Карри близок к завершению своего восстановления после перелома руки.

Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорс Стеф Карри близок к завершению своего восстановления после перелома руки, из-за которого он пропустил уже четыре месяца.

31-летний игрок должен вернуться в строй команды к поединку против Вашингтон Уизардз, который состоится в ночь с воскресенья на понедельник.

Напомним, что в конце октября прошлого года Карри сломал руку в матче регулярного чемпионата и перенес операцию.

В четырех стартовых матчах нового сезона Карри набирал по 20,3 очка за игру.

На данный момент Голден Стэйт замыкает турнирную таблицу Западной конференции, добыв лишь 12 побед при 46 поражениях.