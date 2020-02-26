Михайлюк набрал 6 очков в проигранном матче против Денвера (Видео)

Новости спорта:Команда украинца находится на 12-м месте Востока.

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк поучаствовал в матче регулярного чемпионата НБА против Денвер Наггетс (98:115).

В активе Михайлюка более 17-ти минут в игре, за которые он успел заработать 6 очков и осуществить одну передачу. Он реализовал 2 из 6 броска с игры.

Детройт не сумел навязать борьбу Денверу и проиграл с крупным счетом, уступив в трех четвертях.

Поршни находятся на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующем матче команда Михайлюка 29 февраля встретится с Финикс Санз.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Денвер Наггетс (40-18) — Детройт Пистонз (19-41) 98:115 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

Денвер: Грант (26), Мюррэй (16), Йокич (16), Портер (13)

Детройт: Роуз (20), Вуд (19), Найт (14), Гэллоуэй (12), Снелл (10), Михайлюк (6 + 1 передача).