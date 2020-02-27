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Эмбиид получил серьезную травму в матче НБА

Эмбиид получил серьезную травму в матче НБА
12:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Джоэл Эмбиид повредил плечо в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс.

Центровой Филадельфия 76ерс Джоэл Эмбиид повредил плечо в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс (94:108).

Сегодня камерунец пройдет дополнительное обследование, которое позволит определить степень тяжести его травмы.

В первой четверти Эмбиид столкнулся с центровым Кавальерс Анте Зизичем, ненадолго вернулся на площадку во второй четверти и пропустил всю вторую половину матча.

В нынешнем сезоне Джоэл набирает в среднем 23,3 очка за игру при показателе в 11,8 подбора.

При этом Филадельфии придется в ближайших матчах обойтись без защитника Бена Симмонса, который пропустит неопределенный период времени из-за травмы спины.

После поражения от Кливленда, 76ерс занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Баскетбол, БК Кливленд, Новости баскетбола, Джоэл Эмбиид.
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