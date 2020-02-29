Лень помог Сакраменто добыть победу в НБА (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень с 6 набранными очками в активе завершил поединок регулярного чемпионата НБА против Мемфис Гриззли.

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень с 6 набранными очками в активе завершил поединок регулярного чемпионата НБА против Мемфис Гриззлис — 104:101.

Всего украинец отыграл чуть более 16-ти минут в поединке, за которые успел также совершить 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок.

Отметим, что Лэнь всего совершил 3 броска с игры в отчетной встрече, из которых точными оказались все.

Сакраменто Кингз в данный момент занимает 11-е место Западной конференции НБА. В следующей игре Короли встретятся 2 марта с Детройт Пистонз Святослава Михайлюка.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Мемфис Гриззлис (28-31) — Сакраменто Кингз (25-34) 101:104 (30:21, 17:29, 28:31, 26:23)

Мемфис: Брукс (32), Морант (20 + 11 передач), Валанчюнас (13 + 25 подборов), Мелтон (10)

Сакраменто: Фокс (25), Джайлз (16), Хилд (14), Бейзмор (13), Бьелица (13 + 11 подборов), Лэнь (6 + 7 подборов + 3 передачи + 1 перехват + 1 блок)