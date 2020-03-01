Игроки сборной Украины потерпели поражения в чемпионатах Испании и Греции (Фото)

Новости спорта:Липовый и Бобров не помогли своим командам победить.

Вот и вернулся после паузы на игры сборных клубный чемпионат в Европе. Вячеслав Бобров и Александр Липовый были одними из лучших в играх за сборную Украины, неплохо они показали себя вчера и в игре за свои клубы.

В лиге ACB "Фуэнлабрада" Боброва принимала участника Евролиги "Басконию". Матч прошел в равной борьбе и победитель определился лишь в овертайме.

"Фуэнлабрада" - "Баскония" 92:98 (22:26, 23:16, 27:18, 12:24, 8:14) OT

"Фуэнлабрада": Андерсон 22, Гарсия 14, Эйенга 11 + 5 подборов

"Баскония": Шенгелия 32 + 13 подборов, Дженнинг 19, Эрик 11 + 5 подборов

Вячеслав Бобров ("Баскония") отыграл 25 минут, набрал 8 очков (3/4 двухочочковые, 2/2 штрафные), собрал 2 подбора при 3 фолах. РЭ +7. Плюс-минус -8.

Неудачно сложился матч и для свингмена Александра Липового.

"Перистери" - "Промитеас" 78:64 (16:13, 17:18, 29:17, 16:16)

"Перистери": Моррейра 20 + 10 подборов, Хатчер 13 + 5 передач, Салустрос 13 + 5 подборов

"Промитеас": Манцарис 14 + 2 перехвата, Каселакис 12 + 10 подборов, Маврокефалидис 8

Александр Липовый ("Промитеас") провел на паркете 30 минут, за которые набрал 3 очка (0/1 двухочковые, 1/5 трехочоквые, 0/2 штрафные), собрал 4 подбора, поставил 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах. РЭ +3. Плюс-минус -10.

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