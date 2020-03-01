Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Спорт, мода и реклама Nike: чем живет Марина Бех-Романчук (Фото)
Спорт, мода и реклама Nike: чем живет Марина Бех-Романчук (Фото)
"Зозуля - коммунист": болельщики Райо Вальекано вновь оскорбили Зозулю (Видео)
"Зозуля - коммунист": болельщики Райо Вальекано вновь оскорбили Зозулю (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
Украинка не смогла стать чемпионом Акапулько: церемония награждения (Видео)
Украинка не смогла стать чемпионом Акапулько: церемония награждения (Видео)

Звезды Хьюстона переписали историю топ-лиги США (Видео)

Звезды Хьюстона переписали историю топ-лиги США (Видео)
09:50 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Уэстбрук и Харден в очередной раз покорили невероятное достижение.

"Хьюстон Рокетс" обыграли "Бостон Селтикс" (111:110) в матче регулярного чемпионата НБА.

Звезды "Рокетс" Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден в среднем набрали 30+ очков и 5+ передач в феврале.

Уэстбрук и Харден - первая пара товарищей по команде в истории НБА, каждый из которых в среднем набирает 30-5 в течение календарного месяца (минимум 5 сыгранных матчей). Уэстбрук набрал 20+ очков в 30 играх подряд.

Игроки сборной Украины проиграли матчи в своих чемпионатах (Фото)

Харден выдал серию из 34 таких матчей ранее в этом сезоне. Они присоединились к Джерри Уэсту и Элджину Бэйлору (сезон 1961/62), в качестве единственных одноклубников с как минимум 30 матчами с результативностью 20+ очков в течение сезона.

Уэстбрук и Харден также стали первыми товарищами по команде, которые в среднем набрали более 30 очков за месяц после Коби Брайанта и Шакила О'Нила в феврале 2001 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Джеймс Харден, Бостон Селтикс, Расселл Уэстбрук, Хьюстон Рокетс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
02 Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
03 Баварии могут присудить техническое поражение в матче Бундеслиги (Видео)
04 Гарсия победил Варгаса в поединке с ярким нокдауном (Видео)
05 Бывший заключенный наказал Ливерпуль (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь