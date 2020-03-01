Звезды Хьюстона переписали историю топ-лиги США (Видео)

Новости спорта:Уэстбрук и Харден в очередной раз покорили невероятное достижение.

"Хьюстон Рокетс" обыграли "Бостон Селтикс" (111:110) в матче регулярного чемпионата НБА.

Звезды "Рокетс" Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден в среднем набрали 30+ очков и 5+ передач в феврале.

Уэстбрук и Харден - первая пара товарищей по команде в истории НБА, каждый из которых в среднем набирает 30-5 в течение календарного месяца (минимум 5 сыгранных матчей). Уэстбрук набрал 20+ очков в 30 играх подряд.

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Харден выдал серию из 34 таких матчей ранее в этом сезоне. Они присоединились к Джерри Уэсту и Элджину Бэйлору (сезон 1961/62), в качестве единственных одноклубников с как минимум 30 матчами с результативностью 20+ очков в течение сезона.

Уэстбрук и Харден также стали первыми товарищами по команде, которые в среднем набрали более 30 очков за месяц после Коби Брайанта и Шакила О'Нила в феврале 2001 года.