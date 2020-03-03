Харьковские Соколы определились с главным тренером команды

Новости спорта:Украинский специалист Олег Манойленко назначен главным тренером Харьковских Соколов.

Олег Манойленко был назначен полноценным главным тренером Харьковских Соколов.

Манойленко руководил командой в качестве исполняющего обязанности после увольнения с должности Евгения Мурзина в феврале.

Под руководством нового тренера Соколы потерпели три поражения и минимально обыграли Химик в регулярном чемпионате Суперлиги.

Манойленко — третий тренер харьковчан в новом сезоне после Мурзина и Владимира Коваля, с которым команда начинала сезон.

На сегодняшний день Соколы с тремя победами в 24 матчах занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.