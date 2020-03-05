Карри оригинально объявил о своем возвращении на паркет (Видео)

Разыгрывающий защитник Голден Стэйт Стеф Карри вернется на паркет в матче регулярного чемпионата НБА против Торонто. Об этом сообщила пресс-служба Уорриорз.
Карри отреагировал на это заявление видеофрагментом из фильма День независимости, добавив в кадр свое лицо.
"Привет, парни! Я вернулся!" - говорит один из героев фильма.
About time!!! pic.twitter.com/yVs6r4UTZI— Stephen Curry (@StephenCurry30) March 5, 2020
Напомним, что 31-летний разыгрывающий сломал левую руку в матче с Финиксом, который состоялся 30 октября. В сезоне-2019/20 Карри успел провести 22 матча, в которых в среднем набирал 28,2 очка при 5,7 передачи.