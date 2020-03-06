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Лень провалил матч NBA против Филадельфии

Лень провалил матч NBA против Филадельфии
08:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Алексей Лень набрал четыре очка в поединке Сакраменто против Филадельфии.

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь набрал четыре очка в проигранном поединке регулярного чемпионата НБА против Филадельфии 76ерс.

Всего украинец провел на паркете чуть менее 15-ти минут, за которые также отметился четырьмя подборами и тремя фолами. Отметим, что Лэнь совершил наибольшее количество потерь в матче среди всех игроков — четыре потери.

Сакраменто уступил в каждой четверти. Переломным моментом в игре стала вторая 12-минутка, после которой Кингз и 76ерс ушли на перерыв с разницей «-10» для хозяев.

На данный момент Сакраменто занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче Кингз встретятся 8 марта против Портленда Трэйл Блэйзерс.

В следующем матче Кингз встретятся 6 марта против Филадельфии 76ерс.

НБА. Регулярный чемпионат

Сакраменто Кингз (27-35) — Филадельфия 76ерс (38-25) 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29)

Сакраменто: Фокс (23), Хилд (22)

Филадельфия: Харрис (28 + 14 подборов), Милтон (20)

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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