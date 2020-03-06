Соколы обыграли Черкасские Мавпы в матче Суперлиги (Видео)

В поединке регулярного чемпионата Суперлиги занимающие последнюю строчку турнирной таблицы Харьковские Соколы добыли непростую победу над Черкасскими Мавпами — 77:75.
Харьковчане минимально выиграли первую четверть, однако во второй уступили с отставанием в 6 очков, а затем проиграли и третий отрезок.
Судьбу поединка решила последняя четверть, в которой Соколы выиграли 25:17 и добыли победу с преимуществом в 2 очка.
Отметим, что для последней команды таблицы эта победа стала уже второй подряд. В предыдущем поединке они выиграли у Химика (77:76).
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Черкасские Мавпы занимают шестую строчку в рамках Суперлиги. В следующем матче харьковчане сыграют с Киев-Баскетом, а черкащане встретятся с Днепром.