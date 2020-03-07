В НБА могут произойти радикальные изменения

Новости спорта:Один из руководителей бывшего клуба Алексея Леня Атланты предложил изменить календарь сезона.

Исполнительный директор Атланты Стив Кунин считает, что начало сезона в НБА стоит перенести на два месяца.

По задумке Кунина, НБА сможет увеличить доход, если регулярный чемпионат будет стартовать в середине декабря, а не в октябре.

Таким образом, Ассоциации придется меньше времени конкурировать со студенческим баскетболом и Национальной футбольной лигой.

В случае подобного переноса финальная серия НБА будет проходить в августе, а за ней последуют драфт и рынок свободных агентов.

Подобные изменения можно будет ввести в НБА по окончании сезона 2023/24, пока будет пересмотрено коллективное торговое соглашение. Для этого потребуется согласие всех франшиз, игроков и трансляторов.