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"Он сделал нас более жесткими": тренер Сакраменто похвалил Леня

"Он сделал нас более жесткими": тренер Сакраменто похвалил Леня
16:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Люк Уолтон защитил украинского баскетболиста от нападок журналистов

Главный тренер Сакраменто Кингз Люк Уолтон прокомментировал жесткий характер украинского центрового Алексея Лэня, который в матче с Портлендом (123:111) вступил в стычку с игроком команды соперников Си Джей Макколлумом.

"Это уже вторая стычка с участием Алекса в НБА. Мы не хотим никаких драк и чтобы кто-то пострадал, но нам необходимо играть жестко. Для этого нам в составе необходимы игроки с жестким характером, как у Лэня", — сказал Уолтон.

«Он в нашем составе недолго, но определенно сделал нас более крепкими и сильными в физическом плане".

Лэнь перебрался в Сакраменто из Атланты Хокс в начале февраля, дебютировав в новой команде с опозданием из-за повреждения.

В данный момент Кингз находятся на 9-м месте турнирной таблицы НБА.

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НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь, Люк Уолтон.
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