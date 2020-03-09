Михайлюк провел очередной матч за Детройт в NBA (Видео)

Новости спорта:9 очков Святослава Михайлюка не помогли Детройту победить Нью-Йорк

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 9 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Нью-Йорк Никс (84:96).

Украинец вышел в старте и провел на площадке 26 минут. За это время Михайлюк также совершил 5 подборов и отдал 5 результативных передач. В двух случаях из шести достигали цели дальние броски Святослава.

Михайлюк провел свой 54-й матч в нынешнем сезоне. В среднем за игру он набирает 8,9 очков при 1,8 подбора и аналогичном показателе передач.

Обзор матча:

Детройт потерпел четвертое поражение кряду и сейчас занимает 13-е место на Востоке. В следующем матче Поршни сыграют с Филадельфией 76ерс.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс (20-44) — Детройт Пистонз (20-45) 96:84 (27:22, 22:25, 23:24, 24:13)

Никс: Рэндл (22 + 12 подборов), Пэйтон (16), Робинсон (14 + 11 подборов)

Пистонз: Вуд (22), Браун (16), Михайлюк (9 + 5 подборов + 5 передач + 1 перехват + 2 потери)