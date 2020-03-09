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Лень установил личный рекорд результативности в Сакраменто (Видео)

Лень установил личный рекорд результативности в Сакраменто (Видео)
09:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Лучшая результативность украинца с момента его перехода в стан Королей.

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень набрал 15 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Торонто Рэпторс (113:118).

Украинец появился на площадке со скамейки запасных и провел в игре 15 минут. Помимо 15 набранных очков, Алексей записал себе в актив и 7 подборов при одном ассисте.

Лень показал лучшую результативность с момента своего перехода в Сакраменто из Атланты в начале февраля. До сегодняшнего дня лучшим результатом украинца в майке Королей были 12 очков в матче с Вашингтон Уизардз.

Обзор матча:

Сакраменто занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче Кингз дома сыграют с Нью-Орлеан Пеликанс.

НБА. Регулярный чемпионат

Сакраменто Кингз (28-36) — Торонто Рэпторс (45-18) 113:118 (22:22, 28:29, 24:27, 39:40)

Кингз: Фокс (28), Лень (15 + 7 подборов + 1 передача + 2 блокшота), Бэйзмор (15), Бьелица (14 + 10 подборов)

Рэпторс: Пауэлл (31, Лоури (30), Сиакам (23), Ибака (15 + 10 подборов), Ануноби (12)

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Баскетбол, НБА, БК Сакраменто, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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