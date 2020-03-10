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Трэй Янг вписал свое имя в историю NBA (Видео)
09:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Разыгрывающий Атланты Хокс Трэй Янг покорил очередное достижение в НБА.

Разыгрывающий Атланты Хокс Трэй Янг покорил очередное достижение в НБА. В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против Шарлотта (143:138 OT) Янг набрал 31 очко и сделал 16 ассистов.

Баскетболист провел уже четвертый матч с такими показателями (30+ очков и 15+ передач) за первые два сезона в лиге и обошел членов Зала славы Мэджика Джонсона и Айзейю Томаса.

Все действия Янга:

Отметим, что в истории НБА больше таких матчей провел Нэйт Арчибальд (5) и Оскар Робертсон (17).

21-летний Янг в текущем сезоне провел 59 матчей за Хокс. В среднем игрок набирает 29,4 очка, 4,3 подбора и 9,3 ассиста.

Атланта на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Баскетбол, БК Атланта, Новости баскетбола, Трэй Янг.
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