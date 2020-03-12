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Михайлюк ударно провел матч NBA против Филадельфии (Видео)

Михайлюк ударно провел матч NBA против Филадельфии (Видео)
08:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Игра состоялась до приостановки сезона в НБА.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 16 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфии 76ерс (124:106).

Украинец вышел в старте и провел на площадке 24 минуты. За отведенное время Михайлюк реализовал три из девяти трехочковых бросков, а также записал себе в актив 4 результативные передачи.

Игра с Филадельфией стала для Святослава 55-й в нынешнем сезоне. Средние показатели Михайлюка — 8,9 очка при 1,9 подбора и передач.

Матч Детройта и Филадельфии состоялся до приостановления сезона в НБА в связи с положительным результатом на коронавирус центрового Юты Руди Гобера.

Обзор матча:

Сегодня команда Михайлюка потерпела 13-е поражение в последних 15 матчах регулярного чемпионата. Детройт занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия 76ерс (39-26) — Детройт Пистонз (20-46) 124:106 (34:29, 36:26, 29:29, 25:22)

76ерс: Эмбиид (30 + 14 подборов), Хорфорд (20 + 10 подборов), Коркмаз (17), Харрис (15), Милтон (12)

Пистонз: Вуд (32), Михайлюк (16 + 2 подбора + 4 передачи), Гэллоуэй (13), Мейкер (13)

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Баскетбол, БК Филадельфия 76, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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