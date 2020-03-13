NBA намерена доиграть нынешний сезон чемпионата

Новости спорта:Придется существенно урезать расписание.

НБА намерена доиграть нынешний сезон чемпионата, который был экстренно приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Вот что я знаю: в Лиге по-прежнему присутствует ощущение, что нынешний сезон так или иначе продолжится. Конечно, по урезанному расписанию», — заявил Воджнаровски.

Регулярный чемпионат Ассоциации приостановили сегодня после того, как у центрового Юта Джаз Руди Гобера диагностировали заражение коронавирусом COVID-19.

Позже стало известно, что партнер Гобера по команде Донован Митчелл также сдал положительный тест на коронавирус. Остальные игроки и персонал франшизы заражены не были.

В свою очередь, руководство Федерации баскетбола Украины сегодня решило досрочно завершить чемпионат национальной Суперлиги. Золото досталось действующему лидеру «регулярки» Днепру.