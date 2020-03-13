Днепр - чемпион Украины по баскетболу 2019/20

Новости спорта:Федерация баскетбола Украины досрочно завершила чемпионат.

Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил результаты ХХІХ чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге. Чемпионом Украины стал "Днепр", серебряные медали чемпионата Украины получит "Киев-Баскет", а бронзовым призером стал "Прометей" (Каменское).

Чемпионат Украины завершен из-за распространения в мире коронавируса Covid-19. Определение призеров и итоговых мест командами в чемпионате Украины осуществлено согласно результатов команд на время окончания соревнований.

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

В ближайшее время назовут лучших игроков Суперлиги.