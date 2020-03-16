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Михайлюк: Сидим дома и ждем решения НБА

Михайлюк: Сидим дома и ждем решения НБА
10:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский баскетболист - о приостановке регулярного чемпионата.

Защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса из-за которой приостановлен регулярный чемпионат НБА.

"Сейчас некоторые команды находятся на карантине и "Детройт" одна из них. Я, как и другие игроки, провожу время дома и соблюдаем все необходимые меры, чтобы не заразиться коронавирусом. Сейчас, когда чемпионат НБА приостановлен, все мы ждем решения комиссионера Адама Сильвера. Между собой игроки особо не говорят на эту тему, потому что мы слушаем, что скажет НБА, мы уверены, что сейчас делается все, чтобы не было паники и чемпионат возобновился и мы начали играть.

Конечно, я знаю, что Федерация баскетбола Украины приняла решение досрочно завершить чемпионат. На данном этапе вирус распространяется очень быстро и нужно сделать все возможное, чтобы как-то это предотвратить. Мне кажется, что сейчас Украина на 100 процентов еще не готова эффективно бороться с этой сложной проблемой. Лучше лишний раз в таком вопросе перестраховаться и спасти человеческие жизни", - сказал Михайлюк.

Отметим, что одноклубник Михайлюка Кристиан Вуд заразился коронавирусом.

 

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Баскетбол, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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