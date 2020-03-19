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Александр Мишула помог Меркезефенди добыть очередную победу в Турции

Александр Мишула помог Меркезефенди добыть очередную победу в Турции
12:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Украинец показал вторую результативность в составе своей команды.

Украинский защитник Меркезефенди Александр Мишула набрал 24 очка в матче второго дивизиона Турции против Фетхие (106:88).

Мишула провел на площадке 38 минут и добавил к 24 очкам (реализовал 6 из 13 трехочковых) 4 передачи и один подбор. Украинец показал вторую результативность в составе своей команды.

Меркезефенди занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидера на два очка.

Экс-игрок сборной Украины вернулся в Китай

Мишула переехал в Турцию прошлым летом. До этого защитник сборной Украины в течение 10 лет выступал в Днепре.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Турецкая Суперлига, Александр Мишула.
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